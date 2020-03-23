Москва, , 16:07 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал распространить на все регионы меры поддержи, предложенные властями Москвы и Московской областью для граждан старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы и Московской области рекомендовали режим полной самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В Москве сидящие на карантине получат 4 тыс. рублей, а в Московской области — 3 тыс. рублей. Лидер «Справедливой России» Миронов считает, что такие меры нужно распространить на всю страну.

«Такие меры необходимо принимать по всей стране! Вдумайтесь: в Италии за неделю от этой заразы уже умерло более 5000 человек. Нам такого не надо. Никого не должно успокаивать небольшое количество заболевших в России. Нужно использовать каждый час, каждую минуту», — рассуждает он в Facebook.

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