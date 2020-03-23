Киев, , 15:54 — REGNUM Сразу несколько народных депутатов Рады из разных политических сил днем 23 марта сообщили, что министр здравоохранения Украины Илья Емец уходит в отставку.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко и депутат «Слуги народа» Александр Дубинский.

Никаких пояснений депутаты пока не сообщили.

В эти же минуты пресс-служба минздрава заявила о том, что Емец призвал депутатов Рады «проявить силу воли» и экстренно проголосовать за введение в стране режима чрезвычайного положения. Других комментариев от ведомства в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что Емец занял пост главы минздрава Украины 4 марта после увольнения правительства Гончарука и назначения нового премьер-министра Дениса Шмыгаля. Ранее этот пост занимала Зоряна Скалецкая.