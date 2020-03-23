Киев, , 16:01 — REGNUM Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уволил своего внештатного советника Сергея Сивохо, написал журналист и политолог Кирилл Сазонов 23 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Платформа примирения накрылась медным тазом, продюсер Сивохо не оправдал высокого доверия. Двери прямо там, прощайте», — написал он.

Напомним, ранее Сивохо подвергся нападению со стороны радикалов во время представления «платформы примирения», которая должна была способствовать прекращению конфликта между Донбассом и Украиной.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Рады от фракции «Слуга народа» Егор Чернев призвал уволить Сивохо за то, что он назвал гражданскую войну на Украине «внутренним конфликтом».

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