Киев, , 15:52 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Лукашев опроверг заявление о своём заражении коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он написал 23 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, анализ не выявил инфекцию, однако парламентарий обратился к врачам, поскольку уже несколько дней у него держится температура в районе 37 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из тестов на коронавирус депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко также показал положительный результат. Политик сдал третий анализ, чтобы окончательно узнать результат.

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