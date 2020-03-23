Подгорица, , 15:42 — REGNUM Гражданку России арестовала полиция черногорского города Тиват за публикации в соцсети Фейсбук информации о том, что в Черногории якобы уже 1000 заболевших, шесть смертей и о том, что страну вскоре ждет итальянский сценарий.

Прокуратура может возбудить уголовное дело по факту создания паники.

Это уже не первый случай в стране, когда за распространение слухов в соцсетях люди попадают под уголовное преследование.

В стране зарегистрировано 22 заболевших коронавирусом, 1 человек скончался.