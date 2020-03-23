Киев, , 15:38 — REGNUM Во время внеочередного заседания Верховной рады Украины, если оно все-таки состоится, народные депутаты будут обеспечены дополнительными средствами защиты от коронавируса, заявила 23 марта в эфире украинского телевидения заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, в частности, для депутатов обеспечат специальные маски, очки и перчатки.

«Это очень ответственный период для страны, чтобы народные депутаты боялись прийти и проголосовать», — отметила представитель партии Зеленского.

Кравчук подтвердила, что актуальным является вопрос введения на Украине чрезвычайного положения. Однако, добавила она, сама по себе Рада этот вопрос не решает.

«Верховная Рада обязана собраться и рассмотреть этот вопрос в двухдневный срок — но только после того, как будет или решение Совнацбеза, или обращение Кабинета министров… После этого будет указ президента, где будет четко прописано обоснование введения чрезвычайного положения и конкретно — какие ограничения будут для граждан Украины и для юридических лиц после возможного введения чрезвычайного положения», — отметила она.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось, что Верховная рада может собраться 34 марта на внеочередное заседание, в основном ради введения в стране режима чрезвычайного положения. Сегодня в удаленном режиме состоялся согласительный совет руководства Рады и глав фракций, но никаких конкретных решений озвучено не было.