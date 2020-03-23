Минск, , 15:37 — REGNUM Совмин Белоруссии поручил министерству финансов выделить в 2020 году из средств республиканского бюджета 2 351 413 белорусских рублей ($891 тыс по нынешнему курсу Нацбанка Белоруссии) на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 23 марта проинформировала пресс-служба правительства республики.

Из указанной суммы более половины (1, 57 412 бел.руб.) предназначено Минздраву. Решение закреплено правительственным постановлением № 163 от 21 марта на основании закона № 269-З от 16 декабря 2019 года «О республиканском бюджете на 2020 год».

Кроме того, проинформировала правительственная пресс-служба, СМ РБ рассматривает комплекс мер для поддержки бизнеса на фоне коронавируса. Об этом сообщил сегодня, 23 марта первый зампред белорусского правительства Дмитрий Крутой.

«По словам первого вице-премьера, пока сложно говорить и о предварительных оценках потерь, которые понес бизнес», — сказано в официальном сообщении.

Читайте подробности: Правительство Белоруссии хочет реструктуризовать внешний долг

Минздрав Белоруссии тем временем отчитался о 81 заражённом коронавирусом. Из них «59 находятся под медицинским контролем и на лечении», сообщили 23 марта в министерстве.