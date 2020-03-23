Киев, , 15:40 — REGNUM Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила дело против бывшего главы правительства Украины Алексея Гончарука, сообщила 23 марта пресс-служба ведомства

Глава САП Назар Холодницкий зарегистрировал дело после того, как в СМИ появилась информация, якобы Гончарук проигнорировал неоднократные обращения главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Глава СНБО заранее просил Гончарука запретить вывоз с Украины медицинских товаров, которые могли бы помочь справиться с распространение коронавируса 2019-nCoV.

Расследование дела поручено Государственному бюро расследований (ГБР) Украины, которое вскоре планирует вызвать Гончарука на допрос.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский поднял также вопрос об ответственности главы СНБО Данилова, который написал два обращения к Гончаруку:

«Простите, а что уважаемый секретарь СНБО делал после этого? Что за странная позиция такая, ну нет, так нет? Почему не вынес вопрос в публичную плоскость… Он ей написал, а она не ответила? Евгений Онегин наоборот», — написал Бужанский в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появились два обращения Данилова к Гончаруку, датированные 31 января и 8 февраля 2020 года. В них Данилов попросил запретить вывоз медицинских товаров с Украины, но Гончарук не отреагировал.

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