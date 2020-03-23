Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Избирательная комиссия Ленобласти намерена обеспечить сотрудников медицинскими масками и антисептиками в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил председатель избиркома Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Члены участковых комиссий будут обеспечены — особенно если мы будем делать адресное информирование — средствами индивидуальной защиты. Это медицинские маски, с учетом, что их надо менять каждые 2−3 часа, средства гигиены, начиная с мыла и кончая антисептиком», — сказал Лебединский.

По его распоряжению помещения главного избиркома ежедневно обрабатывают с дезинфицирующими средствами, как и помещения территориальных избиркомов. «УИКи пока еще не работают, поэтому там мы это пока не проводим. Мы приобретаем сейчас тепловизор, который позволяет проверять температуру граждан, в том числе будут приобретены несколько электронных и других градусников», — добавил Лебединский.

Он напомнил, что на сегодняшний день режим карантина в регионе не введен, как и в стране, поэтому о переносе даты голосования говорить преждевременно. В Ленобласти под медицинским наблюдением находятся 336 человек, 229 из них приехали из-за границы, 97 человек с ними контактировали. Среди жителей есть один подтвержденный случай заболевания коронавирусом, женщина лечится в Боткинской больнице Петербурга.

Лебединский подчеркнул, что избирком готов к голосованию в рамках календарного плана ЦИК. Напомним, голосование по поправкам, которые, в частности, дадут Владимиру Путину возможность избраться на пятый срок, запланировано на 22 апреля.

«Пока мы не видим никаких технических или других проблем и невозможности проведения. Что касается самой эпидемиологической обстановки и возможности корректировки наших действий, то понятно, что, как сказал президент РФ и председатель ЦИК, безопасность граждан и здоровье граждан превыше всего. Поэтому будем искать новые, нетривиальные способы», — заявил Лебединский.

«Мы проверяем возможности сегодняшнего уровня цифровизации в России в боевых условиях. Что может быть интереснее и важнее проверки в реальных условиях? Адаптируется и избирком с учетом обстановки, которая происходит в мире в связи с коронавирусом», — добавил он.

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