Кострома, , 15:28 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил МВД ужесточить контроль за соблюдением карантина со стороны граждан. Об этом глава региона сказал сегодня, 23 марта на еженедельном совещании в областной администрации.

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«Убедительная просьба к органам внутренних дел — прошу самым серьезным образом отнестись к тому, чтобы проводились контрольные мероприятия. В случае выявления лиц, которые систематически нарушают карантин, будем принимать меры к тому, чтобы изоляцию обеспечивать на базе тех учреждений, которые у нас определены для этой группы лиц», — заявил Сергей Ситников.

Кроме этого, во всех муниципалитетах региона будут созданы штабы по профилактике COVID-19. Соответствующее распоряжение Сергей Ситников подписал 23 марта. Их главной задачей станет «жесткий контроль за карантинными и профилактическими мероприятиями». Предполагается, что ответственные лица будут следить за поведением костромичей, находящихся на самоизоляции с помощью опросов соседей и звонков по телефону.

Все люди, возвратившиеся в Костромскую область из-за границы, обязаны оставаться на 14-дневном карантине. Для этого им необходимо вызвать участкового врача на дом или оформить больничный лист в электронном виде. Однако ранее местные СМИ сообщали о недопонимании механизма медиками.

Так, в Красносельском районе к семейной паре, вернувшейся из Доминиканской республики, отказались ехать врачи. В поликлиниках супругов просили «не мешать работать», а дозвониться по телефонам горячих линий костромичи не смогли. Оформить больничный жители региона смогли только после вмешательства СМИ.

По данным Роспотребнадзора, на карантине в Костромской области находятся около 150 человек. Это костромичи, вернувшиеся из-за границы и контактировавшие с ними люди.