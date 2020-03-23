Казань, , 15:36 — REGNUM В Татарию с рабочей поездкой 23 марта прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Сразу по прибытии он вместе с встречающим его в международном аэропорту «Казань» главой РТ Рустамом Миннихановым отправился на рабочую встречу в кабинет министров республики.

Как сообщает пресс-служба главы региона, основная цель визита — процедура представления главного федерального инспектора по Татарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров назначил Павла Волкова главным федеральным инспектором по Марий Эл. Главный федеральный инспектор — это представитель президента в регионе, должностное лицо, к которому могут обратиться жители в первую очередь.

Читайте также: Приволжский полпред назначил главного федерального инспектора по Марий Эл