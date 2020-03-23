Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM Екатеринбургская городская дума отложила все рабочие мероприятия из-за угрозы нового коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил начальник пресс-службы гордумы Дмитрий Егоркин.

В частности, намеченные на 24−26 марта 2020 года встречи думских комиссий переносятся на неопределённый срок. Также отложено запланированное на 31 марта 2020 года заседание гордумы.

Меры проводятся для «недопущения распространения коронавирусной инфекции», уточнили в пресс-службе. О дате проведения мероприятий будет сказано позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума рекомендовала журналистам отказаться от посещения думских мероприятий. В качестве альтернативы работникам СМИ предлагали перейти на видеотрансляции.

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