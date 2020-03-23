Джакарта, , 15:13 — REGNUM Представитель парламента Индонезии Индра Искандар заявил, что 575 членов парламента пройдут экспресс-тест на коронавирус в Джакарте 26 марта 2020 года, сообщает Antara.

«Предполагается, что экспресс-тест будет проведен 26−27 марта», — заявил журналистам Индра Искандар.

По его словам, все члены палаты представителей пройдут экспресс-тест на коронавирус. Приоритет будет отдан людям с высоким риском заражения, старше 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, число заразившихся коронавирусом в Индонезии превысило 500 человек, при этом 353 случая выявлено в столице Индонезии Джакарте.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Индонезии более 350 человек заразились коронавирусом