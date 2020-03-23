Москва, , 15:00 — REGNUM Законопроект, обязывающий уведомлять граждан об аварийном состоянии их жилья, готовится в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM23 марта, об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

Предлагается обязать региональные и муниципальные органы власти, принимающие решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Тот будет включать сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Таким образом, граждане при запросе выписки смогут получить одновременно информацию о техническом состоянии дома.

«В нынешних экономических условиях принятие законопроекта особенно важно, так как граждане должны быть уверены, что покупают жилье, которое завтра не снесут», — отмечает Костенко.