Берн, , 15:14 — REGNUM Силовые меры в отношении мигрантов и беженцев на границе Греции с Турцией должны быть немедленно прекращены. С таким призывом к греческим властям выступил спецдокладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес, говорится в распространенном 23 марта в Женеве сообщении.

Моралес подчеркнул, что весьма обеспокоен сообщениями о том, как просителям убежища и мигрантам отказывают во въезде в Грецию. Такие меры являются «нарушением запрета на коллективные выдворения».

Спецдокладчик ООН полагает, что Афинам нужно немедленно пересмотреть решение о временном запрете предоставления убежища лицам, нелегально перешедшим границу. Оно действует с 1 марта в течение 30 дней.

В заявлении Моралеса говорится и о нападениях греческих силовиков на просителей убежища, направленных на выдворение этих людей назад в Турцию. Такие сообщения вызывают тревогу, указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти решили не останавливать беженцев из Сирии, которые пытаются через территорию Турции попасть в ЕС. Ранее, с 2016 года, граница Турции с Евросоюзом была закрыта для мигрантов.

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