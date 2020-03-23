Рим, , 14:57 — REGNUM Недавний саммит лидеров стран ЕС показал, что развал «единой Европы» является свершившимся фактом, а никакой «европейской солидарности» не существует, отметил в понедельник, 23 марта, эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разногласия, имевшие место на саммите, показали, что богатые страны ЕС (во главе с Германией) не намерены проявлять солидарность с другими государствами — членами Евросоюза, наиболее пострадавшими от коронавируса, прежде всего с Италией, отметил эксперт. По состоянию на данный момент ни одна страна ЕС не оказала Италии никакой помощи.

После «выздоровления» от коронавируса Евросоюз может предстать в новом, разломанном виде, если вообще сохранится как таковой, пандемия может закончиться полным разбродом в ЕС, при этом развал Евросоюза был бы выгоден США и конкретно Дональду Трампу, который рассматривает ЕС в качестве одного из главных торгово-экономических противников, добавил Пшеничников.