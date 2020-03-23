Киев, , 15:00 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко сдал два анализа на коронавирус 2019-nCoV. Об этом депутат написал 23 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я действительно в Александровский больнице, сдал два теста один результат отрицательный, другой — положительный. Сегодня сдал третий. Ждём результатов, их ещё нет», — сообщил он.

Горбенко рассказал, что почувствовал симптомы болезни на прошлой неделе. Врачи выявили у него левостороннее воспаление лёгких. Он отметил, что не общался с заражёнными коллегами и не ездил за границу.

Рядом с депутатом находятся рабочие места членов фракции Максима Ткаченко, Сергея Ионушаса, Александра Корниенко и Давида Арахамии. Через проход сидят представители фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о заражении коронавирусом депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева.

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