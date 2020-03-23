Москва, , 14:49 — REGNUM Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, останется под арестом до 13 сентября. Такое решение вынес 23 марта Мосгорсуд, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде заявили, что срок содержания иностранца под стражей продлён до 13 сентября 2020 года по итогам предварительного слушания. При этом пока неизвестно, когда начнутся слушания дела по существу.

Заседания будут проходить в закрытом режиме, добавили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, Пола Уилана, имеющего гражданства США, Канады и Ирландии и британское подданство, задержали в конце 2018 года за «проведение шпионской акции». Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы.

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