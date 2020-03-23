Киев, , 14:37 — REGNUM За минувшие сутки в Киеве выявили 14 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

«Таким образом, в столице уже 24 больных COVID-19», — рассказал он.

По его словам, из 14 новых заболевших шестеро — мужчины в возрасте от 23 до 56 лет и восемь женщин в возрасте от 25 до 49 лет.

22 из 24 больных — киевляне, вернувшиеся из-за границы — Франции, Германии и Испании. Два человека заразились на Украине, от больных из Киева и Житомирской области.

13 больных находятся в больницах, а 11 — дома, на самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Украины сообщило о 20 новых случаях заражения коронавирусом в Киеве. Всего, по официальным данным, на Украине зафиксировали 73 больных коронавирусной инфекцией.

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