Скопье, , 14:23 — REGNUM Нет ничего удивительного в том, что президент Северной Македонии Стево Пендаровски 21 марта, в разгар эпидемии коронавируса, когда в стране действует комендантский час, подписал итоговые документы по присоединению этого балканского государства к НАТО. Об этом ИА REGNUM рассказал македонский журналист и публицист Миленко Неделковски.

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Эксперт напомнил, что македонские депутаты в феврале текущего года, незадолго до того, как проголосовать за роспуск парламента, ратифицировали протокол о присоединении страны к НАТО.

«Тогда Собрание проголосовало за то, чтобы государство подписало документы о вступлении в НАТО, как только все страны — члены альянса одобрят присоединение Македонии к альянсу в своих национальных парламентах. В этот момент только Испания не одобрила вступление Македонии в НАТО, так как у нее не было сформировано правительство и парламент», — напомнил Неделковски.

По словам эксперта, когда в Испании были сформированы все органы государственной власти, страна столкнулась с массовой эпидемией коронавируса.

«И когда Испания борется против коронавируса, когда она борется против сепаратизма в Каталонии, Стране басков, когда у нее масса экономических проблем, потому что поток туристов приостановился, депутаты испанского парламента выбрали момент, чтобы проголосовать за вступление Македонии в НАТО. При этом не лично, на заседании, так как массовые собрания в стране уже были запрещены, а посредством интернета. Это прецедент не только в истории НАТО, но и в мировой истории, потому что голосование посредством интернета допускает возможность разных махинаций, не говоря уже о том, что электронный адрес определенного депутата может использовать совсем другая личность», — считает македонский журналист.

Неделковски подчеркнул, что главное нарушение процедуры присоединения Македонии к НАТО было допущено в сентябре 2018 года на референдуме, когда народ страны своим бойкотом голосования высказал несогласие с тем, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. «Но наши парламентские партии проигнорировали волю народа и сделали так, как им велело посольство США», — добавил он.

Эксперт отметил, что в условиях чрезвычайного положения, введенного в стране для борьбы против коронавируса, македонский народ не может выйти на улицы и выразить свое отношение по поводу вступления Македонии в НАТО.

«Все массовые собрания запрещены, даже на похоронах могут присутствовать только члены семейства. Мусульмане каждую пятницу ходили в мечеть, теперь не ходят. Православные верующие в апреле празднуют Пасху, но церкви тоже закрыты. То, что ранее произошло с нами в Македонии или с черногорцами в Черногории, сегодня происходит по всей Европе. Вся Европа в блокаде, только вы не знаете, кто является оккупантом и кто командует оккупационными силами», — подытожил Миленко Неделковски.