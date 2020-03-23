Москва, , 14:05 — REGNUM Формальные переговоры России и Великобритании об адаптации договорно-правовой базы в связи с выходом Соединённого Королевства из ЕС пока не начинались. Об этом сообщил 23 марта журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что российская сторона контактировала с британской по этому вопросу, однако ни о каких временных рамках речи не шло. И в Москве, и в Лондоне понимают, что новое международно-правовое качество Великобритании потребует адаптации договорно-правовой базы, это относится не только к России, добавил дипломат.

Грушко напомнил об обширных связях двух стран, в частности в экономической сфере. Россия обозначила готовность к диалогу и ожидает встречной готовности с британской стороны.

Он добавил, что в настоящее время дипломаты заняты главным образом вопросами, связанными с пандемией коронавируса, а прочие темы остаются на периферии.

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