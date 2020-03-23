Киев, , 13:57 — REGNUM Руководство Верховной рады Украины и главы парламентских фракций и групп провели сегодня, 23 марта, заседание согласительного совета парламента в онлайн-режиме, сообщила депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

По ее словам, на согласительном совете депутаты обменялись мнениями относительно возможного внеочередного заседания Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Дата самого заседания еще неизвестна. Как и повестка дня», — отметила она.

Геращенко отметила, что «Европейская солидарность» выступает за проведение внеочередного заседания парламента «как можно скорее», но исключительно для вопросов, связанных с коронавирусом и ситуацией в экономике Украины.

Также она заявила, что политическая сила выступает категорически против введения на Украине чрезвычайного положения и дистанционного голосования, поскольку усматривает в этом «чрезвычайные риски для страны и демократии».

ИА REGNUM напоминает, что ранее СМИ и эксперты заявляли, что Рада может собраться на внеочередное заседание 24 марта для официального введения в стране чрезвычайного положения.

Ранее в «Слуге народа» заявляли, что рассматривают вариант внедрения системы проведения заседаний, включая голосования, в удаленном режиме.