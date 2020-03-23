Киев, , 14:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины ищет спонсоров, готовых помочь украинским туристам, которые из-за карантина не смогут вернуться домой, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, сообщило информационное агентство «Укринформ».

По его словам, в случае полной остановки авиаперевозок Украина будет пытаться материально помочь своим гражданам, которые не смогут вернуться домой.

«МИД сейчас уже обращается к спонсорам с просьбой оказать материальную помощь украинцам, которые будут вынуждены остаться за границей, поскольку собственные финансовые возможности ведомства ограничены», — добавил Божок.

Он отметил, что наиболее трудным является возвращение граждан Украины из Латинской Америки и Карибского бассейна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву увеличить размер финансовой помощи Украине, что позволит минимизировать последствия распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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