Киев, , 13:43 — REGNUM С нынешней недели на Украине может начаться бурный рост количества официально зафиксированных заболевших коронавирусом, заявил в своем комментарии 23 марта украинский политический эксперт Николай Спиридонов.

По его словам, это связано с тем, что в страну подвезли большую партию систем тестирования коронавируса из Китая.

«В ближайшие дни начнётся пиковая нагрузка на нашу систему здравоохранения и продлится, по оптимистическим прогнозам, около месяца. В такой ситуации медикам необходима поддержка украинского бизнеса и некоторые предприятия уже оказывают такую поддержку. Больницам сейчас нужны аппараты для искусственной вентиляции лёгких, средства для дезинфекции, защитное снаряжение и многое другое», — заявил эксперт.

По его словам, на Украине «скоро грянет буря, в которой необходимо выстоять».

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 23 марта на Украину прибыли 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики коронавируса, которые на протяжении дня равномерно распределят по регионам страны. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в перспективе ожидает еще10 млн тестов из Китая.

До 23 марта на Украине взяли всего 820 проб на коронавирус, из которых 73 оказались положительные.