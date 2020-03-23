Москва, , 13:45 — REGNUM Французские власти пока не просили у России помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил 23 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, обращался ли Париж к Москве за помощью подобной той, которую Россия оказывает Италии. Пока каких-либо официальных запросов от Парижа не поступало, сказал Песков.

Он добавил, что Россия и Франция контактируют на оперативном уровне, в том числе по дипломатическим каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия предоставляет помощь Италии, страдающей от эпидемии COVID-19, безвозмездно. Несколько самолётов ВКС РФ доставили на территорию этой страны военных специалистов и оборудование.

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