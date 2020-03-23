Минск, , 13:35 — REGNUM Совмин Белоруссии республики намерен провести реструктуризацию части внешнего государственного долга. Об этом сегодня, 23 марта заявил первый зампред правительства Белоруссии Дмитрий Крутой.

По его словам, ждать помощи от МВФ не приходится, так как фонд не обсуждает оказание финансовой помощи во время электоральных кампаний. Напомним, сейчас в Белоруссии приближается к финалу президентская кампания.

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Всемирный банк также не окажет финансовой помощи постсоветской республике. По словам Крутого, официальный Минск даже не обращался в этот банк с такими просьбами.

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Напомним, крупнейшим держателем долга Белоруссии остаётся Россия. С начала года власти Белоруссии девальвировали белорусский рубль почти на треть. Обрушению курса деноминированного белорусского рубля способствовал нефтегазовый конфликт с Россией, в ходе которого Александр Лукашенко запретил подписывать контракты с российскими поставщиками и распорядился переплачивать за «альтернативную нефть» из дальнего зарубежья.

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