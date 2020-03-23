Сеул, , 13:30 — REGNUM США настаивают на том, что бы доля Сеула в военных расходах составила $4 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, данная сумма была озвучена в ходе седьмых переговоров представителей Южной Кореи и США по вопросам распределения расходов, прошедших в Лос-Анджелесе с 17 по 19 марта.

Напомним, что первоначально Вашингтон требовал от Сеула ежегодно платить за размещение вооруженных сил США на Корейском полуострове $5 млрд.

В свою очередь, представители Южной Кореи предложили увеличить долю в расходах на 10%, однако США не согласились.

Отметим, что Сеул и Вашингтон по прежнему сохраняют разногласия по поводу распределения военных расходов. Ранее южнокорейская сторона намеревалась отдельно поднять вопрос о заработной плате южнокорейских сотрудников американских военных баз, однако Государственный департамент США придерживается позиции комплексного обсуждения всех вопросов.

Напомним, что в марте прошлого года стороны подписали 10-е соглашение о плате за размещение войск США на полуострове на сумму около $1,16 млрд. Соглашение вступившее в силу 5 апреля прошлого года, истекло 31 декабря 2019 года.

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