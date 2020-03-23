Бишкек, , 13:23 — REGNUM Россия передала Киргизии еще 10 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Бишкеке.

В общей сложности странам-участницам Евразийского экономического союза и некоторым другим государствам-партнерам передано уже более 100 тысяч средств диагностики коронавируса.

В диппредставительстве отмечают, что правительство России намерено и далее продолжать оказывать материально-техническую и методическую помощь для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 173 странах мира. В настоящее время зарегистрировано 336 тысяч человек, зараженных COVID-19.

Отметим, что только за последние сутки количество заразившихся выросло на 28,9 тысячи человек.