Минск, , 13:17 — REGNUM Александр Лукашенко 23 марта обсудил с председателем ведомства Андреем Шведом вопросы функционирования Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Принимая с докладом Шведа, руководитель республики сказал: «Меня интересует тот уровень, на который мы вышли, особенно по сравнению с Россией и другими государствами. Как взаимодействие в этом плане с международными экспертными группами, криминалистами?».

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«Мы поставили перед собой задачу выйти на более высокий уровень в экспертной деятельности по всем направлениям, по всем видам преступлений. Удалось ли нам эту систему создать, способна ли она независимо, как сейчас, существовать? Потому что предложений много: опять ее подчинить, переподчинить. Я не склонен к этому, но должен быть прогресс. Если есть эффективность, тогда не надо ломать», — заявил Лукашенко.

Андрей Швед сообщил об итогах семилетнего существования ГКСЭ РБ. Президентская пресс-служба отметила: «По его словам, белорусская система судебных экспертиз уникальная и независимая, самая лучшая на постсоветском пространстве».

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Напомним, сотрудники Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии за недолгое время существования ведомства стали соучастниками политических репрессий, продемонстрировав крайне низкий уровень квалификации и политическую ангажированность. Самым громким их провалом стало уголовное «дело регнумовцев» («пророссийских публицистов»): сотрудниц ГКСЭ РБ Аллу Кирдун, Алесю Андрееву и Галину Гатальскую изобличили в должностных подлогах, клевете и других фальсификациях в сфабрикованной психолого-лингвистической экспертизе №88/06−26 от 07.07.2017 года, положенных в основу обвинения Следкома, повторённого в обвинении прокурора на процессе и принятого за основу Мингорсудом при вынесении обвинительного приговора.

Через месяц после вынесения приговора по резонансному делу глава ГКСЭ РБ Андрей Швед публично открестился от деятельности своих сотрудниц, заявив: «Государственный комитет судебных экспертиз по этому делу никаких экспертиз не проводил».

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