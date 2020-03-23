Сухум, , 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».

По информации ЦИК, победителем стал лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания. За него отдали голоса 95 109 избирателей, или 56,5%. Его ближайший соперник, вице-премьер Абхазии Адгур Ардзинба, получил 33 686 голосов, или 35,42%. За третьего кандидата Леонида Дзапшу проголосовали 2144 человека, что составило 2,22% от общего числа голосов.

Кроме того, 1666 человек, что составляет 1,25% избирателей, проголосовали против всех. На выборы пришли более 70% граждан при необходимой явке 50%.

Стоит отметить, что Ардзинба еще вечером 22 марта прибыл в штаб Бжании, чтобы поздравить его с победой. Сам Бжания отметил, что на этих выборах нет победителей и побежденных и теперь всем вместе предстоит выводить страну из сложившегося кризиса.