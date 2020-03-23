Киев, , 13:17 — REGNUM «Новый президент Украины» Арсен Аваков озвучил свой вариант спасения экономики страны, заявил в своем комментарии 23 марта политолог Владимир Корнилов.

«Как — не президент? Судя по последним его постам (в социальных сетях), он и является там президентом!», — иронизирует политический эксперт.

Также Корнилов отмечает, что Аваков начал свое заявление с того, что украинцы через месяц столкнутся с голодом, а закончил призывом «оставаться оптимистами».

«Такой себе «оптимистичный голодомор»», — комментирует специалист.

Эксперт отмечает, что реальных мер для выхода из кризиса Аваков предложил ровно две: «сбить» деньги с МВФ и объявить дефолт.

«Правда, Аваков завуалировал последнее под фразу «немедленно провести реструктуризацию внешних долгов Украины», — заявил Корнилов.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 22 марта глава МВД Украины Арсен Аваков озвучил собственный план спасения экономики страны в условиях нынешнего кризиса. Министр, в частности, признал, что граждане Украины не имеют накоплений и вскоре могут столкнуться с отсутствием денег на еду и лекарства.

Эксперты и политики отмечают, что конкретные положения «плана Авакова» можно обсуждать и принимать, но считают довольно странным, что глава МВД вообще занялся вопросами спасения экономики. Экономисты соглашаются, что по сути предложения Авакова вполне могут привести к дефолту Украины.

Офис Зеленского и сам президент экономический план Авакова в настоящий момент не комментировали.