Бишкек, , 13:12 — REGNUM Первомайский районный суд Бишкека перенес слушания по уголовному делу о беспорядках в резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщает 23 марта издание 24.kg.

После открытия заседания суда адвокаты заявили отвод председателю суда. Однако в ходатайстве было отказано. Судья отложил заседания из-за плохого самочувствия экс-президента республики.

В пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности Киргизии сообщили, что Атамбаев находится в стабильном состоянии и не жалуется на здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Бишкеке начались слушания по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7−8 августа.

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