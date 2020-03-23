Киев, 23 марта 2020, 13:16 — REGNUM С мая на Украине произойдёт индексация пенсий на 11%, а пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку в размере 500 гривен (1393 рубля). Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщило 23 марта информационное агентство «Укринформ».
Пенсионеры, чья пенсия не превышает 5 тыс. гривен получат единовременную выплату в размере 1 тыс. гривен.
Чиновник особо отметила, что пенсионерам никуда не нужно ходить, чтобы получить доплаты. Они будут начислены автоматически.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правительство Украины должно предпринять меры, поскольку население страны по большей части живёт от зарплаты до зарплаты и через месяц карантина у людей просто не останется денег для жизни.
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