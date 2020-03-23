Киев, , 13:16 — REGNUM С мая на Украине произойдёт индексация пенсий на 11%, а пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку в размере 500 гривен (1393 рубля). Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщило 23 марта информационное агентство «Укринформ».

"С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат семь миллионов пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет», — рассказала она.

Пенсионеры, чья пенсия не превышает 5 тыс. гривен получат единовременную выплату в размере 1 тыс. гривен.

«Таких пенсионеров у нас больше 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсии», — рассказала министр.

Чиновник особо отметила, что пенсионерам никуда не нужно ходить, чтобы получить доплаты. Они будут начислены автоматически.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правительство Украины должно предпринять меры, поскольку население страны по большей части живёт от зарплаты до зарплаты и через месяц карантина у людей просто не останется денег для жизни.

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