Москва, , 12:51 — REGNUM Посол США в РФ Джон Салливан выразил надежду, что процесс суд над американским гражданином Полом Уиланом, который обвиняется в шпионаже, будет открытым и справедливым.

«Мы надеемся увидеть прозрачный и справедливый судебный процесс», — цитирует его ТАСС.

По его словам, 13-месячное содержание Уилана под стражей является необоснованным в связи с отсутствием доказательств его вины.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года по обвинению в шпионаже. У него изъяли флешку со сведениями, составляющими государственную тайну. По решению суда гражданин США, Ирландии и Канады, а также подданный Великобритании Уилан был помещен под арест.

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