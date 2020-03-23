Киев, , 12:45 — REGNUM На Украине сегодня, 23 марта, обсуждают информацию о том, что бывший премьер-министр страны Алексей Гончарук проигнорировал просьбу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, необходимой для противоэпидемиологических мероприятий в связи со вспышкой коронавируса в мире, передает корреспондент ИА REGNUM.

СМИ опубликовали копии документов, согласно которым Данилов обращался к Гончаруку с соответствующей просьбой дважды — еще в январе и в начале февраля.

Это государственное преступление, сегодня же Гончарук должен быть вызван на допрос и возбуждено уголовное дело, заявил в своем комментарии политический эксперт и журналист Юрий Бутусов.

«Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины. Правительство делало вид, что так и надо, — на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок», — отмечает эксперт. Таким образом, премьер-министр Гончарук взял на себя ответственность за отсутствие необходимого количества масок и оказал содействие частным компаниям, которые обеспечили масками другие страны, заявил Бутусов. «Это просто позор. И этот позор власти обязаны довести до суда и до приговора. Надеюсь, сегодня все руководство страны даст свою оценку этим действиям», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM отмечает, что в настоящий момент Гончарук эти обвинения еще не комментировал. Также нет комментария по данной ситуации от секретаря украинского Совнацбеза Алексея Данилова.