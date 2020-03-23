Нур-Султан, , 12:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил появление конфликтов из-за земельных вопросов, а также использования поливной воды, сообщили 23 марта в пресс-службе главы государства.

Токаев поручил Комитету национальной безопасности (КНБ), Генпрокуратуре, а также министерству информации и общественного развития отслеживать общественные настроения через социальные сети.

Глава отметил необходимость обеспечения информационной безопасности. В частности, Токаев поручил взять на особый контроль пресечение слухов и ложных сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Нур-Султане прошло заседание государственной комиссии по чрезвычайному положению. Участники заседания обсудили экономические меры для преодоления сложившегося кризиса.

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