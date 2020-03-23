Москва, , 12:26 — REGNUM

Мэр Москвы пытается показать себя эффективным и продвинутым руководителем, и многие из предложенных им мер весьма разумны, хотя некоторые другие вызывают вопросы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 23 марта, политолог Дмитрий Солонников, комментируя высказывания Сергея Собянина.

Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 26 марта москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим, перейти на удаленный режим работы (при наличии таковой) и не посещать общественные места.

Предполагается выплата компенсаций в размере 4000 рублей, операторы связи не будут отключать таким гражданам мобильную связь и интернет даже при отрицательном балансе, отменены штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ, а доставку продуктов и лекарств можно заказать через особую горячую линию.

«Такое впечатление, что Собянин сейчас берёт реванш за свои поражения лета 2019 года, когда он потерял свои позиции в рейтинге претендентов на «должность» преемника. Он хочет показать себя активным, эффективным, продвинутым, европейски ориентированным руководителем.

Многие из предложенных им мер вполне разумны, и их хорошо было бы распространить на всю страну. К примеру, в том, что касается стимулирования потребления. Но мы знаем, что такие решения никогда не будут поддержаны нашими экономическими министерствами. Они предпочитают вкладывать средства в гособлигации США, а не помогать отечественным домохозяйствам и бизнесу.

В то же время другие решения Собянина вызывают вопросы. Мэр города не может запретить гражданам покидать дома. Для этого должен действовать режим чрезвычайной ситуации. Кто будет останавливать вышедших из дома пожилых граждан? Призыв оставаться дома вполне логичен и справедлив, но это должен быть именно призыв, а не запрет.