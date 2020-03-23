Киев, , 12:26 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский выступает за введение чрезвычайного положения в стране на период карантина, но при соблюдении ряда условий экономического характера.

Об этом он заявил в своем комментарии, опубликованном в социальных сетях 23 марта.

По мнению парламентария, чрезвычайное положение — это необходимая мера для сокращения социальных контактов людей, которые в случае заражения не имеют шансов получить медицинскую помощь.

«Однако я убеждён, что перед введением ЧП парламентские фракции должны собраться на широкие консультации и определить перечень решений, которые будут сопровождать ЧП», — подчеркнул Дубинский.

Депутат также опубликовал предварительные обязательные пункты для чрезвычайного положения, в частности — остановка выплат по долгам государства и коммерческих структур за рубеж; запрет на вывод капитала из страны, в т.ч. дивидендов; оплачиваемый отпуск или больничный всем работникам, которые будут отправлены в отпуск на период ЧП; кредитование предприятий под 0% для этих выплат, а также полное перекрытие границ, приём на Украину граждан только после обязательного теста и 14-дневного карантина и жёсткое наказание за мародерство всех видов и типов.

«В ином случае все меры будут бесполезны и приведут к экономическому коллапсу», — заявил Дубинский.

Интересно, что в обсуждении депутату тут же указали, что список мер, видимо, придумал олигарх Игорь Коломойский.

«Путин (придумал). Лично», — отреагировал Дубинский.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 22 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса. По информации СМИ и источников, введение ЧП на Украине может быть реализовано 24 марта, когда Верховная рада соберется на внеочередное заседание.

До этого премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины полностью готово к введению чрезвычайного положения, и добавил, что так делает большинство стран.