Москва, , 12:52 — REGNUM Правительство РФ, несмотря на пандемию COVID-19, разрешило жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) въезд на территорию России. Об этом сказано в распоряжении, обнародованном на портале правовой информации.

Решение продиктовано экономической и транспортной блокадой региона со стороны Украины.

Для въезда нужна отметка в паспорте ДНР, ЛНР или Украины о постоянном месте проживания на территории не подконтрольной Украине части Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с пандемией коронавируса Россия ввела ограничения на въезд для жителей ДНР и ЛНР, не имеющих российского гражданства.

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