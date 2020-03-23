Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM Посол Финляндии в России Микко Хаутала не посетит Екатеринбург 23 марта 2020 года. Об этом заявляют в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Как передаёт ЕАН, Хаутала посетит город позднее. Пока дата приезда остаётся неизвестной.

О визите дипломата стало известно в начале марта 2020 года. Какие вопросы планировал затронуть дипломат, не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области официально подтверждено девять случаев заболевания COVID-19. Все заразившиеся ранее вернулись из стран Европы.

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