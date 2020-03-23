Конакри, , 12:24 — REGNUM Несмотря на угрозу коронавируса и бойкот оппозиции, в воскресенье, 22 марта, в Гвинее был проведен конституционный референдум, который, как опасаются противники действующего президента Альфы Конде, позволит ему оставаться на своем посту еще в течение 12 лет. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, сторонники оппозиции прислушались к призыву руководства партий сорвать референдум и выборы в законодательные органы, которые должны были пройти одновременно. Сторонники оппозиции атаковали несколько избирательных участков в столице страны, Конакри, что отсрочило начало голосования в некоторых избирательных округах.

После первых двух случаев заражения COVID-19, зарегистрированных в стране, на некоторых избирательных участках требовали, чтобы все прибывшие вымыли руки перед голосованием, а местные радиостанции напомнили гражданам, чтобы они держались на расстоянии друг от друга.

«Даже если люди знают (о риске коронавируса), это не остановит тех, кто хочет выйти и проголосовать. Я стараюсь не стоять слишком близко к другим, потому что вы никогда не знаете [кто заражен]», — сказала 26-летняя студентка Ндей Туре после голосования.

По словам свидетеля, на некоторых избирательных участках была отмечена большая явка, что означало, что люди были вынуждены находиться в толпе. Мало кто из избирателей носил маски, отмечают репортеры.

81-летний Конде отказался исключить возможность использования новой конституции в качестве продления своего президентского срока. Референдум, первоначально запланированный на 1 марта, был неоднократно отложен, поскольку международные наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу актуальности списка избирателей.

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