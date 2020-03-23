Москва, , 12:13 — REGNUM Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, несмотря на ранее введённый запрет на въезд в Россию для граждан других государств, смогут въезжать на территорию РФ через границу с Белоруссией. Соответствующее распоряжение издало российское правительство.

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Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, положения об ограничении въезда не будут применяться «в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия из-за угрозы распространения коронавируса на период с 18 марта по 1 мая ограничила въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничения не затронут лиц, постоянно проживающих на территории России, дипломатических сотрудников других стран, а также водителей грузовиков.

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