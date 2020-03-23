Москва, , 12:21 — REGNUM Права гражданина РФ Александра Винника, находящегося во французской тюрьме, нуждаются в защите. Об этом говорится в обращении российского омбудсмена Татьяны Москальковой к специальному докладчику ООН по вопросу о пытках и бесчеловечных видах обращения и наказания Нилсу Мелзеру, сообщили 23 марта журналистам в пресс-службе омбудсмена.

Москалькова указала, что здоровье Винника заметно ухудшилось. Заседания по его делу проходят ночью, что усугубляет его состояние. Заключённому не позволяют читать книги и прессу, совершать прогулки на свежем воздухе, общаться по телефону с членами семьи.

Омбудсмен попросила Мелзера по возможности посетить Винника, а также потребовать от властей Франции устранить нарушения в обращении с российским гражданином.

Как сообщало ИА REGNUM, специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали в Греции по запросу США в 2017 году. Его обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд, однако Винник совершение преступления отрицает. В январе 2020 года Винника экстрадировали во Францию.

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