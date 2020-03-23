Киев, , 12:09 — REGNUM В условиях острых вызов и повышенных рисков задачей всего населения Украины является не допустить дополнительного дисбаланса экономики страны, заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Устенко отметил, что стратегически главная задача власти — сохранить жизни людей, но «гигантские экономические потери» есть и будут.

«Большинство украинских налогоплательщиков соглашаются на экстраординарные шаги по переформатированию бюджетных расходов в соответствии с текущими вызовами. Идет резкое увеличение всех затрат, связанных с борьбой с эпидемией. Но согласны ли эти же налогоплательщики с тем, что данные затраты могут продолжать бесконтрольно увеличиваться только потому, что часть сограждан совершенно «наплевательски» относятся к новой нормальности?», — задается вопросом советник.

Он подчеркивает, что в настоящий момент поведение отдельного гражданина Украины как никогда ранее напрямую влияет на благополучие всех.

«Риск, которому подвергает себя каждый… абсолютно игнорируя требуемые властями нормы поведения в новых условиях — является риском для всех граждан. И, в конечном итоге, трансформируется в «запускание руки в карман» ко всем гражданам», — резюмировал советник.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной статистике, по состоянию на утро 23 марта на Украине есть 73 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных. За последние сутки было зафиксировано 26 новых случаев, из которых 20 — в Киеве.

С 12 марта на Украине действует общенациональный карантин, 17 марта решением правительства его ужесточили. На территории ряда областей страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. Накануне министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости введения на всей территории страны чрезвычайного положения.