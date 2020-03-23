23 марта 2020 | Время чтения 11 мин

Сергей Пономарёв, , 12:14 — REGNUM Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ в статью 67 Конституции введена часть 2−1 которая ныне гласит:

Флаг России

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Межрегиональное общественное объединение «За территориальную целостность России «Русские Курилы» гордится тем, что первым, еще 19 января 2020 года, опубликовало предложения о введении в Конституцию Российской Федерации принципа неотторжимости территории, кстати, характерного для конституций нашей страны советского периода.

То, что предложения были услышаны Президентом России и одобрены Федеральным Собранием, побуждает к созданию механизма неотторжимости (неотчуждаемости) территорий в текущем законодательстве.

В первой части наших заметок мы предложили в Законе «О международных договорах РФ» ввести срок на передачу для ратификации международных договоров, касающихся государственной границы, исключительной экономической зоны и континентального шельфа; не допускать временного (без ратификации) применения таких договоров, а также ввести механизм их недействительности в случае непередачи на ратификацию.

Кроме того, мы предложили в Законе «О государственной границе РФ» дополнить принцип договорного установления границы принципом одностороннего ее установления как исторически сложившейся. (В случае, если сопредельная сторона отказывается от договорного оформления границы. Как многие годы это делает Япония).

Однако эти механизмы регуляторного характера обязательно должны быть дополнены охранительными нормами.

В Уголовном кодексе Российской Федерации с 2013 года появилась антисепаратистская статья 280.1. названная «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Согласно части первой этой статьи публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо даже лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), — наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья уголовного закона вполне резонная, только поздновато появилась. И ее, почему-то, наши правоохранительные органы не применяют к иной раз появляющимся публикациям наших либералов, призывающим к передаче Японии российских южных Курил.

Появись эта уголовно — правовая норма пораньше — были бы основания проверить насколько подпадают по ее действия высказывания господина Солженицына в его книге «Россия в обвале» (1998 год), который действия по сохранению территориальной целостности России на курильском направлении и отказ передать Японии острова (Солженицын пишет «вернуть») обозвал «тупостью и лжепатриотической цепкостью» (?!).

И этого широкой души политического писателя, сторонника отчуждения российских территорий, пытаются нашей молодёжи представить чуть ли не как духовного «отца нации»!

Обращает на себя внимание, однако не наличие в Уголовном Кодексе такой статьи, а то, что предусмотрев ответственность даже за призывы к нарушению территориальной целостности России, законодатель прямо нигде не указывает на противоправность и наказуемость самих действий по нарушению территориальной целостности России.

А такие действия порой совершают весьма высокопоставленные чиновники. Вот пример.

В связи с подготовкой Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии по вопросам сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в районе южных Курильских островов, непосредственно затрагивающего интересы жителей Сахалинской области, Сахалинская областная Дума, приветствуя в принципе регулирование данного вопроса, 2 октября 1997 года просила Совет Безопасности Российской Федерации в кратчайший срок обсудить вопрос о позиции российской стороны на российско-японских переговорах и определить эту позицию с участием представителей Сахалинской области (Постановление СОД №11/234−2).

В обращении Думы в федеральные органы власти сообщалось, что депутатов Сахалинской областной Думы интересует:

на какой основе будет производиться допуск иностранных рыбаков в исключительную экономическую зону Российской Федерации, территориальные воды нашей страны, поскольку, согласно пункту 2 статьи 67 Конституции Российской Федерации «Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права» ;

; в какой мере будет распространяться на иностранных рыбаков российское законодательство;

каким образом будет осуществляться контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, российских Правил рыболовства;

насколько будут сокращены лимиты вылова (в разрезе каждого из добываемых видов) для российских рыбаков.

Соглашение Российской Федерации с Японией было 2. февраля 1998 года одобрено Правительством, а затем подписано в 21 февраля 1998 года. В этой связи Сахалинская областная Дума 5 ноября 1998 года предложила Правительству Российской Федерации внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» (Постановление СОД №15/7/372−2).

Этого сделано не было.

В обращении Сахалинской областной Думы в федеральные органы власти от 4 февраля 1999 года, а затем 7 декабря 2000 года, указывалось, что в процессе реализации Соглашения «О некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в районе южных Курил», подписанного в 1998 году Б. Е. Немцовым, ущемляются как суверенные права Российской Федерации, так и интересы российских рыбаков при ведении промысла в территориальных водах России и нарушается законодательство Российской Федерации.

Японским рыбакам разрешается вести промысел в территориальных водах России без соблюдения пограничного и таможенного режима, орудиями лова, запрещенными правилами рыболовства для российских рыбаков. Дума потребовала отмены этих преференций (Постановление СОД №16/3/33−2, №1/3/67−3).

Незаконность содеянного признал один из инициаторов этого соглашения тогдашний посол РФ в Японии А. Панов, который заявил: «Японцы прямо не признают суверенитет России над Курилами и поэтому могут потребовать особых экономических зон со своими правилами. Это вполне возможно. Не теряя своего лица, обе стороны могут согласиться на такое экономическое сотрудничество… Примерно так же мы сделали, когда договорились о так называемом промысле японцев возле этих островов. Тогда Россия фактически пошла на изменение (читай: нарушение. — С.П.) своего законодательства, хотя не афишировалось, что японские рыбаки могут осуществлять рыболовство в территориальных водах этих островов. Ни одно государство фактически не разрешает осуществлять рыболовство в своих территориальных водах».

Парламентские слушания в Южно-Сахалинске 12−13 сентября 2001 года пришли к выводу о необходимости прекратить практику предоставления иностранным судам права на добычу морских ресурсов в Южно-Курильском промысловом районе как ущемляющую интересы российских рыбаков.

По уже заключенным договорам средства, полученные от иностранных партнеров, было предложено направлять на развитие и реконструкцию портов на островах Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Предлагалось также не продлять, начиная с 2002 года, действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов, заключенного 21 февраля 1998 года.

Аналогичное предложение Правительству РФ дали 18 марта 2002 года в Государственной Думе. В Рекомендациях парламентских слушаний это Соглашение названо не отвечающим национальным интересам России.

Наконец 10 октября 2002 года Сахалинская областная Дума по результатам проверки японских судов, ведущих промысел на основании Соглашения, проведенной Сахалинской государственной морской инспекцией Федеральной пограничной службы Российской Федерации, обратилась к федеральным органам власти, с рядом предложений, касающихся практики применения указанного Соглашения (Постановление СОД №5/2/383−3).

Названное соглашение действует и поныне. Более того, японские рыбаки регулярно жалуются, что российские рыбаки «мешают им ловить рыбу в российских территориальных водах» (!). Уже несколько таких «жалоб» опубликовано в этом (2020!) году.

Действия заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Б.Е. Немцова, подписавшего 21 февраля 1998 года «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов», которым размывался государственный суверенитет России в районе южных Курил, отсутствие реакции федеральных органов на многочисленные обращения Сахалинской областной Думы по этому поводу, вызвали 16 сентября 2004 года принятие решения о внесении в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 275 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Помимо таких форм государственной измены как шпионаж, выдача государственной тайны, оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, предлагалось диспозицию этой нормы дополнить указанием на то, что государственной изменой является также оказание помощи иностранному государству в его враждебной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности (Постановление СОД №10/1/416−3).

В пояснительной записке к законопроекту действия Б.Е.Немцова прямо указывались как пример такой деятельности.

Сахалинская областная Дума 17 марта 2005 года повторно внесла законопроект в Государственную Думу. Он получил № 162 063−4. Государственная Дума 27 января 2006 года рассмотрела законопроект в отсутствие представителя субъекта законодательной инициативы. Профильный комитет назвал норму интересной, но излишней, т.к. определением безопасности, данным в законе «О безопасности» (1992 года) «вопрос решается». Законопроект, однако, был отклонен.

Примечательно, однако, что в новом законе «О безопасности» 28.12.2010 года № 390-ФЗ законодатель вообще отказался от определения безопасности, а Федеральным законом от 28.12.2013 года № 433-ФЗ в Уголовный кодекс РФ даже ввел специальную статью 280.1. «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Получается, что призывы нарушать территориальную целостность России — наказуемы, а гораздо более вредные реальные действия, вроде тех, которые совершил Б.Е. Немцов 21 февраля 1998 года при подписании вышеназванного Соглашения с Японией, в действующем уголовном законодательстве прямо не закреплены.

Фактически широкое понятие «безопасность» отдано в руки правоприменителей (определение «внешняя» из диспозиции статьи через несколько лет было удалено).

Для реализации принятых поправок к Конституции России, для защиты суверенитета и территориальной целостности необходимо указать их как возможные объекты посягательства при совершении такого преступления как государственная измена.

Это уточнит диспозицию статьи 275 УК РФ, придает логику существованию статьи 280.1 УК РФ УК РФ и устранит явный правовой дисбаланс между наказуемостью за слово и ненаказуемостью за дело.

Кому сейчас этот дисбаланс выгоден?

Еще одно предложение, касающееся охранительных норм.

В условиях картографической агрессии, ведущейся в рамках информационно-психологической войны против России, давно назрела необходимость внесения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации новой нормы (в статью 19.10), устанавливающей ответственность за публичное (в СМИ, на интернет — ресурсах или иным общедоступным способом) грубое искажение изображения территории Российской Федерации, т. е. изображение ее без одного из субъектов РФ либо без территорий на которые имеются официальные претензии иностранных государств (без Крыма, без Калининградской, Сахалинской области или без Курильских островов).

Предварительно следует поручить Росреестру разработать, а Правительству РФ принять общеобязательные правила изображения территории Российской Федерации в СМИ.

Из ряда сообщений Росреестра ( от 19.07.2016 №16−01741/16; от 24.04.2019 №16−00746/лд) в мой адрес видно, что Минэкономразвития РФ уже подготовил предложения по введению административной ответственности за нарушение правил отображения Государственной границы и территорий субъектов Российской Федерации.

Какое из этих предложений по изменению КоАП РФ будет реализовано — не принципиально, принципиальным является понимание того, что с помощью карт сознание граждан России в отношении образа и состава страны пытаются перепрограммировать, а это является общественно вредным, а в перспективе — опасным.

Прошу считать вышеизложенные соображения предложениями в готовящиеся планы законопроектной работы Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации, направленные на реализацию поправок к Конституции России, создание механизма сохранения территориальной целостности Российской Федерации и реализации принципа конституционного принципа неотторжимости ее территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Неотчуждаемость территории России — от принципа к конкретике