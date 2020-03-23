Джакарта, , 12:00 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто напомнил жителям страны, что нужно следовать призыву правительства в связи с распространением коронавируса, сообщает Antara.

Прабово Субианто на авиабазе в Джакарте подчеркнул, что работа и учеба дома — это не отпуск.

«Было приглашение работать из дома. Не отдыхать на пляже. Это также нужно донести до наших детей. Это не школьные каникулы. Учитесь дома», — заявил министр обороны Индонезии.

«Чаще мойте руки с мылом. Соблюдайте дистанцию», — добавил Прабово Субианто.

«Правительство не хочет казаться авторитарным и предпочитает обращаться к общественности с призывами. Мы будем следить за развитием событий», — отметил министр обороны страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что получил предложение о помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 от министра обороны Китая.

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