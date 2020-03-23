Скопье, , 11:53 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 21 марта подписал итоговый документ о присоединении его страны к НАТО. Таким образом Северная Македония формально становится тридцатым членом Североатлантического альянса, так как остальных 29 стран-членов ранее уже подписали протокол о ее присоединении к военному блоку.

Фото подписания «инструмента» для присоединения к НАТО Пендаровски опубликовал на своей странице в «Твиттере», передает телеканал РТС.

Напомним, что ранее парламент страны досрочно ратифицировал договор о вступлении Северной Македонии в НАТО. Договор поддержали 114 из 120 депутатов.