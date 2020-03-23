Ташкент, , 11:48 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ)одобрил выделение Узбекистану финансирования в размере 500 миллионов долларов на реализацию проекта «Модернизация сельского хозяйства», говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении ВБ .

«Проект окажет содействие в модернизации сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов в Узбекистане, проведении прикладных исследований и внедрении передовых разработок, необходимых для дальнейшего развития сельского хозяйства страны», говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря проектным мероприятиям фермеры и агропредприятия получат доступ к современным агротехнологиям, консультациям по различным вопросам сельского хозяйства, агрологистическим услугам и долгосрочным кредитам на развитие бизнеса, а также смогут повысить его производительность.

«Это позволит улучшить качество и ассортимент производимой сельхозпродукции и увеличить присутствие местных производителей на внутреннем и внешнем рынках», подчеркивается в сообщении.

ВБ отмечает, что в сельском хозяйстве Узбекистана создается более 30% ВВП, здесь занято 27% всей рабочей силы, или около 3,6 миллионов работников, и производится 25% всей экспортной выручки.

Всемирный банк оказывает поддержку реформам в Узбекистане посредством технической помощи и финансирования 22 проектов на общую сумму 3,73 миллиарда долларов. Эти проекты вносят вклад в развитие макроэкономической политики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, водоснабжения и канализации, энергетики, транспорта, социальной защиты, а также развития городской и сельской инфраструктуры.