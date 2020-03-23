Джакарта, , 11:19 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что получил предложение о помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 от министра обороны Китая, сообщает Antara.

«Я лично связался с министром обороны Китая. Он спросил, каковы наши потребности? Я отправил список, но кто знает, что будет позже», — заявил Прабово Субианто на авиабазе в Джакарте.

По его словам, это одна из форм международного сотрудничества. Более того, у Китая есть опыт борьбы с распространением коронавируса.

Прабово Субианто отметил, что в Индонезии есть нехватка аппаратов для вентиляции легких, а также экспресс-тестов.

Министр обороны Индонезии ранее получил 12 тонн медицинского оборудования для борьбы с COVID-19, которые были доставлены группой ВВС Индонезии из Шанхая (Китай). Медицинское оборудование, которое включало, в частности, головные уборы, обувь, очки, было немедленно разослано в индонезийские больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию из Китая поступила поставка 800 тыс. новых наборов для проведения теста на коронавирус.

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