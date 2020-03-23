Сеул, , 10:59 — REGNUM Иран призвал Южную Корею оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в середине марта президент Ирана президент Хасан Рухани направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину письмо, в котором попросил Сеул о помощи в борьбе с вирусом и отправке 3,2 млн наборов для диагностики коронавируса.

Однако Сеул не может отправить гуманитарную помощь Ирану напрямую из-за санкций, введённых США.

Известно, что с февраля текущего года представители МИД Южной Кореи обсуждают вопрос гуманитарной помощи с представителями США, однако вопрос по прежнему остаётся открытым.

По данным МИД, с подобной просьбой к правительству Южной Кореи обратилось семнадцать стран мира.

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